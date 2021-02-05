تاياني: أكدنا لدراغي الدعم الكامل لحكومته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني: لقد أكدنا لرئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي، الدعم الكامل لحكومته.

وأضاف تاياني في نهاية المشاورات مع دراغي الجمعة، أنه “نيابة عن وفد (فورتسا إيتاليا) و(تحالف الديمقراطيين المسيحيين وديمقراطيي يسار الوسط)، أكدنا لرئيس الوزراء المكلف الدعم الكامل”، والذي “استبق تأكيده الرئيس برلسكوني صباح اليوم عبر الهاتف”، لدراغي.

وأشار تاياني الى أن “(فورتسا إيتاليا) سيؤدي دوره بالمساهمة بالأفكار، البرامج والمشاريع”.

وقال البرلماني الأوروبي، “إن المكانة البارزة للرئيس دراغي، الذي كانت حكومة برلسكوني هي التي أرادت أولاً قيادته لبنك إيطاليا ثم البنك المركزي الأوروبي، ضمان ليس فقط لمصداقية السلطة التنفيذية الجديدة في أوروبا والعالم، بل وجدية المشروع أيضًا”. واختتم بالقول إن “هذا ما كان يطالب به الرئيس برلسكوني منذ أسابيع، وبالتالي فإن استعداد (فورتسا إيتاليا) للقيام بدوره يعدّ أمراً طبيعياً”.