الخارجية الإيطالية تثني على نتيجة التصويت الليبي: خطوة مهمة نحو الاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رحبت إيطاليا على بنتائج التصويت الذي تم فيه في جنيف اليوم، من قبل 75 مندوباً من منتدى الحوار السياسي الليبي، تعيين رئيساً ونائبين لرئيس للمجلس الرئاسي ورئيس وزراء.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيطالية: “نهنئ المرشحين المنتخبين في نهاية الجلسة التي قادها الليبيون لليبيين”، مبينا أن “تعيين سلطات تنفيذية موحدة وشاملة لعملية الانتقال تمثل خطوة مهمة على طريق الاستقرار والتوحيد المؤسساتي في ليبيا، على ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021”.

وتابع البيان، “ندعو جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لمواصلة العمل، تحت رعاية الأمم المتحدة وللصالح الأول للشعب الليبي، للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتعزيز ازدهار البلاد. نحن واثقون من أن التقدم المحرز يمكن أن يسهم بدفع عجلة التعاون بين جميع المكونات الليبية في المجالات المترابطة للأمن، الاقتصاد واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار عملية برلين، وكذلك في منظور المصالحة الوطنية”.

وأشار بيان قصر (فارنيزينا) الى أنه “مع إنشاء مجلس رئاسي، ومن منظور حكومة الوحدة الوطنية، التي نأمل أن تكون شاملة للجميع، تبدأ مرحلة سياسية جديدة تعتبر أيضًا حاسمة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد”. وأكد أنه “في هذه الخطوة الحاسمة لمستقبل ليبيا، تظل إيطاليا إلى جانب الشعب الليبي”.

وخلص البيان الى القول، إنه “في سياق إعادة تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، تشكر إيطاليا الممثل الخاص المؤقت للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، وتؤكد استعدادها الكامل للتعاون مع خليفتها، يان كوبيس”.