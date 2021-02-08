دبلوماسي ايطالي: الصين أساسية لاعادة اطلاق اقتصادنا بعد أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- رأى دبلوماسي ايطالي أن تكون الصين “عاملا أساسيا” لإعادة إطلاق نمو اقتصاد بلاده الذي يعتمد على الصادرات، والذي تاثر بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا ، حيث قدرت آخر بيانات انكماشه بنسبة 8.9% في العام الماضي.

وقال سفير إيطاليا لدى بكين، لوكا فيراري ، خلال حدث نظمته اليوم الاثنين مؤسسة إيطاليا-الصين وصحيفة (ميلانو فينانزا) “سجل الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 6.5%، مما قاد الى تحقيقها نموا في عام 2020 قدره 2.3%. إنه أدنى معدل منذ 1976 ولكن بعلامة ايجابية، في حين أن الاقتصادات الرئيسية الأخرى في العالم في حالة ركود”.

وحسب الدبلوماسي الايطالي ، فإن “الصين بدأت في تغيير مقاربتها تجاه بقية العالم”، فالسلطات في بكين لديها “إرادة قوية جدًا لإعادة فتح البلاد لأنها أدركت وتعتقد بصدق أن الطريقة الوحيدة لإعادة إطلاق النمو بعد الوباء هي إحياء العولمة والتجارة الحرة من ناحية، والانفتاح على التعددية من ناحية أخرى “.

ويرى فيراري أنه في عام 2020 ، تمكنت إيطاليا من “تصدير 13 مليار يورو في سلع إلى الصين ، وهو رقم مماثل لعام 2019” على الرغم من حالة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضاف “الصين دولة مهمة للنهوض الاقتصادي لإيطاليا هذا العام وفي السنوات القادمة ولا يمكننا تجاهلها. يحدوني الامل في تكثيف العلاقات الثنائية، ونحن هنا نبذل قصارى جهدنا”.