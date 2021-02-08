دراغي يحدد ملامح برنامج حكومته خلال جولة مشاوراته الثانية مع الاحزاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عرض رئيس الوزراء الايطالي المكلف، ماريو دراغي الخطوط العريضة لبرنامج حكومته على الاحزاب، خلال جولة ثانية سريعة من المشاورات مع القوى السياسية بدأها مع احزاب صغيرة اليوم الاثنين ويختتمها غدا الثلاثاء.

ووفق ما تداول، ترتكز خطة المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي على المحاور التالية: حكومة ذات بصمات اوروبية واضحة والانتماء الى الاطلسي، برامج اصلاحات تطال الادارة العامة والقضاء والنظام الضريبي والتعليم وتسريع حملة التطعيم الوطنية.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي الايطالي، ريكاردو نينشيني ، في تصريح للصحفيين “عندما تحدث دراغي عن الانتماء الأوروبي، فإنه تحدث أيضًا عن تحدٍ ، لدرجة أنه طرح مسألة الميزانية الأوروبية المشتركة على الطاولة” .

ونفى السيناتور الايطالي التعرض، خلال لقائه مع دراغي، الى مسألة تشكيلة الحكومة القادمة.