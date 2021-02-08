قلق اوروبي بشان تقارير عن هجمات لجماعة الحوثي في مارب والجوف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن “القلق” بشان التقارير التي تتحدث عن تجدد هجمات شنتها حماعة أنصار الله (الحوثية) في محافظتي مأرب والجوف في اليمن، فضلاً عن محاولات متكررة لهجمات عبر الحدود على أراضي المملكة العربية السعودية.

وحذر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزبف بوريل من أن “تجدد العمليات العسكرية والهجمات في محافظة مأرب في هذا الوقت بالذات، يقوض بشكل خطير الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بالإضافة إلى جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن”.

وجدد بيتر ستانو دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود مشددا على “الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لكل اليمن”، كما أكد أيضًا سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال زيارتهم إلى عدن في 6 و 7 شباط/فبراير الجاري.

وأعرب المتحدث عن “ترحيب الاتحاد الأوروبي بمراجعة الإدارة الأمريكية الجديدة لسياستها تجاه اليمن”، مكررا “القناعة الراسخة المشتركة بأنه لا يوجد حل عسكري” للازمة في اليمن.