ايطاليا: 307 وفاة بكورونا وحوالي 8 آلاف اصابة جديدة وحقن 2.5 مليون جرعة لقاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وثقت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الأثنين 7970 إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و307 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، فيما اعلن وزير شؤون الاقاليم أنه تم حقن اكثر من 2.5 مليون جرعة في اطار حملة التطعيم الوطنية.

بالوفيات المعلنة مساء اليوم يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 91580 وفاة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالجائحة.

الحصيلة التراكمية للمصابين بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و644 ألفا و707.

وتماثل في غضون الـ24 ساعة الماضية 11641 للشفاء من الوباء ليصل اجمالي المتعافين الى مليونين و133 آلفا و523.

وفي شأن متصل، أعلن وزير شؤون الاقاليم، فرانشيسكو بوتشا أن ايطاليا تحتل في هذه اللحظة المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا من حيث عدد التطعيمات، حيث تم حقن أي ما يعادل 2،555،524 جرعة، من بينها 1،130،345 لأشخاص تم تطعيمهم بشكل نهائي بعد تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتك.