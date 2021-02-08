بوريل ووزير الخارجية الصيني يستعرضان العلاقات الثنائية، انقلاب ميانمار والتنسيق بشان ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استعرض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاثنين في اجتماع عبر دائرة الفيديو مع عضو مجلس الدولة الصيني، وزير الخارجية وانغ يي، “أوجه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، ومكافحة فيروس كورونا المستجد، والقضايا الدولية، لا سيما الرد على الانقلاب العسكري في ميانمار والحاجة إلى استمرار التنسيق الدولي الوثيق بشأن إيران”.

جاء ذلك في بيان صدر في بروكسل مساء الاثنين، اشار الى ان المسؤولين الاوروبي والصيني، أعربا عن “ترحيبهما باختتام مفاوضات مبدئية في 30 كانون الاول/ديسمبر للاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين (CAI)، كما تبادلا وجهات النظر حول جدول الأعمال الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والصين لعام 2021″.

وشدد بوريل على “أهمية استمرار الجهود المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة في اطار العلاقات الثنائية، وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والبيئة”، مبديا “الترحيب بأول حوار رفيع المستوى حول البيئة والمناخ في 1 شباط/فبراير كخطوة إيجابية نحو تحديد أهداف طموحة للتعاون الثنائي بشأن تغير المناخ والقضايا البيئية الرئيسية، بما في ذلك التنوع البيولوجي”.

وشدد الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على ضرورة “مناقشة القضايا الخلافية من أجل الحفاظ على علاقة صريحة”، مجددا في هذا الصدد ، “مخاوف الاتحاد الأوروبي القوية بشأن الضغوط الجارية على الديمقراطية والحقوق الأساسية في هونغ كونغ “، وبشأن “معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية، لا سيما في شينجيانغ”.