برلسكوني يدعو لتشكيل حكومة “تكنوسياسية” ويحدد “المهنية” كمعيار لاختيار الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعرب رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، زعيم حزب (فورتسا ايتاليا) سيلفيو برلسكوني عن دعمه لتشكيل جهاز تنفيذي “تكنوسياسي”، اي خليط بين السياسيين والتكنوقراط.

وقال برلسكوني في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الثلاثاء هي الاولى منذ تكليف محافظ المصرف المركزي الاوروبي السابق، ماريو دراغي، “الحكومة ستكون سياسية، وإن كانت بمشاركة تكنوقراط، لأن حكومة الوحدة الوطنية هي خيار سياسي”.

وأضاف “آمل أن يكون هناك توازن عادل بين المهارات الفنية والتمثيل السياسي، لكن قبل كل شيء سأقترح على رئيس الوزراء المكلف”، الذي سيلتقيه الثلاثاء في اليوم الاخير للجولة الثانية من المشاورات السياسية، “أن يأخذ في الاعتبار آراء الأحزاب كما هو مطلوب، ولكن أن يقرر على أساس معيار واحد فقط: الكفاءة المهنية”.

وأشار برلسكوني الى انه “لم يتفاجأ” بموقف شريكه في تحالف يمين الوسط، زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، الداعم لحكومة دراغي وقال انه قرار “حكيم”.