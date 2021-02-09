جينتيلوني يعرب عن ثقته في دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعرب مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي، باولو جينتيلوني عن ثقته في رئيس الوزراء الايطالي المكلف ماريو دراغي.

وقال جينتيلوني، رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، لصحيفة فاينانشيال تايمز “أنا على ثقة من أن دراغي سيستخدم خبرته الاستثنائية وقيادته القوية لتصحيح الأمور”، كونه “يعرف جيدًا الاختناقات والصعوبات والتحديات التي يجب مواجهتها من أجل تنفيذ الإصلاحات في إيطاليا”.

ونفى جينتيلوني، القيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي وجود اوجه تشابه بين حكومة دراغي القادمة وحكومة المفوض الاوروبي السابق ماريو مونتي التقنية، التي تشكلت في اعقاب اضطرار سيلفيو برلسكوني الى الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بسبب ازمة الديون السيادية. وقال جينيلوني “مهمة مونتي كانت مهمة إنقاذ”، بينما “مهمة هذه الحكومة هي تجنب ضياع الفرصة التاريخية” أي الاستثمار الامثل لموارد صندوق التعافي (209 مليار يورو) “وهذا هو سبب أهمية قيادة دراغي”.