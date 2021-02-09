بلينكن: ندعم حل الدولتين وموضوع الجولان قانوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، داعيا الطرفين الى الامتناع عن الإجراءات الأحادية.

ولم يغلق الوزير الأمريكي الباب أمام قيام عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية باعتبار المدينة إحدى قضايا الحل النهائي، وإن كان قال أن السفارة الأمريكية ستبقى في القدس.

وردا على سؤال شبكة (سي ان ان) الأمريكية كجزء من اتفاقية إسرائيلية فلسطينية ، هل تؤيد قيام فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية؟ أجاب بلينكن “انظر، ما يجب أن نراه يحدث هو أن تلتقي الأطراف مباشرة وتتفاوض بشأن ما يسمى بقضايا الوضع النهائي. هذا هو الهدف، وكما قلت ، نحن للأسف بعيدين عن ذلك في الوقت الحالي”.

وأضاف ” الحقيقة الصعبة هي أننا ما زلنا بعيدين عن رؤية تحقق السلام ورؤية حل نهائي للمشاكل بين إسرائيل والفلسطينيين وإنشاء دولة فلسطينية، نحن نتطلع إلى التأكد من عدم اتخاذ أي من الطرفين إجراءات أحادية الجانب تجعل احتمالات التحرك نحو السلام وإيجاد حل أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل، وبعد ذلك نأمل أن نرى كلا الجانبين يتخذان خطوات تخلق بيئة أفضل يمكن أن تجري فيها المفاوضات الفعلية”.

وتابع “وأنت محق تمامًا بشأن حل الدولتين: يدعمه الرئيس بقوة، إنه الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ، والطريقة الوحيدة لمنح الفلسطينيين دولة لهم حق التمتع بها”.

وعما إذا كان بايدن سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال” أنا متأكد من أنه سيكون لديهما فرصة للتحدث في المستقبل القريب”.

ولكن وزير الخارجية الأمريكي امتنع عن تأييد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

وقال ” إذا نحينا جانبا الجوانب القانونية لهذا السؤال، فمن الناحية العملية، فإن الجولان مهم جدا لأمن إسرائيل، طالما أن الأسد في السلطة في سورية، وطالما أن إيران موجودة في سورية، فإن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ونظام الأسد نفسه – كل هذه تشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لإسرائيل”.

وأضاف” من الناحية العملية، فإن السيطرة على أعتقد أن الجولان في هذا الوضع يظل ذو أهمية حقيقية لأمن إسرائيل”.

ولكنه استدرك “الأسئلة القانونية شيء آخر، وبمرور الوقت، إذا تغير الوضع في سورية، فهذا شيء سننظر إليه، لكننا لسنا قريبين من ذلك”.