الداخلية الإيطالية: وصول 2231 مهاجراً إلى سواحل البلاد منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وصل 2231 مهاجرًا إلى السواحل الإيطالية، بينما كان عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي 1751 وفي عام 2019 كانوا 202 فقط.

هذا وقد أخذت البيانات التي نُشرت من قبل وزارة الداخلية، بالاعتبار عمليات الإنزال التي تمت حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت أنه “في الأيام القليلة الماضية، وصل 505 أشخاص إلى السواحل الإيطالية (453 يوم الاثنين و52 أمس)، مما زاد العدد الإجمالي للوافدين عن طريق البحر إلى بلادنا منذ بداية الشهر إلى 1192”.

وأشارت المعطيات الى أنه “في العام الماضي، في شهر شباط/فبراير بأكمله، كان هناك 1211 مهاجرًا وافداً، بينما كانوا 60 فقط عام 2019″، وأنه “من بين أكثر من 2200 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2021، هناك 276 مهاجرًا تونسيًا (12٪)، استناداً إلى ما اعلن عنه المهاجرين من جنسيات وقت وصولهم”.

ولفت البيان الى أن “المهاجرين الآخرين، يأتون من ساحل العاج (223 بنسبة 10٪)، غينيا (222، 10٪)، إريتريا (217، 10٪)، الجزائر (125، 5٪)، مالي (105، 5٪)، بنغلاديش (83، 4٪)، السودان (81، 4٪)، الكاميرون (64، 3٪)، ومصر (52، 2٪)”، والذين “تتم إضافة 783 شخصًا (35٪) إليهم، والقادمين من بلدان أخرى، أو الذين لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية”.