برلسكوني وسالفيني يجددان دعمهما لحكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن حزبا الرابطة و(فورتسا ايتاليا)، في تحالف يمين-الوسط، عن دعمها لحكومة رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي، وذلك في اعقاب لقاء الاربعاء بين زعيمي الحزبين ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني في روما.

وأشار بيان مشترك الى أن الحزبين يدعمان نشاة حكومة دراغي من منطلق “الإحساس بالمسؤولية وبدون تحفظات” على مشاركة احزاب اخرى في الاغلبية البرلمانية المرتقبة، في تلميح لتصريحات صدرت عن قادة في يسار-الوسط أعربوا فيها عن رفضهم الانضمام الى تحالف حكومي يشمل حزب الرابطة.

وأفاد البيان المشترك بأن لقاء برلسكوني وسالفيني كان “وديا ومطولا”، حيث ناقش الزعيمان “الوضع السياسي ومضمون المقترحات المقدمة لرئيس الوزراء المكلف دراغي”، مؤكدين “العزم الراسخ على تقديم مساهمة غير مشروطة لتخليص البلاد من أزمة صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية”.

جدير بالذكر أن الشريكة في يمين-الوسط، زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) جورجا ميلوني قد اختارت صف المعارضة، معلنة عن رفضها منح الثقة لحكومة دراغي.