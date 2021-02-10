نقابي إيطالي: ضمان حق المواطنة للمهاجرين المولودين في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا نقابي إيطالي الى ضمان الحق بالحصول على المواطنة بالنسبة للمهاجرين المولودين في البلاد.

وفي تصريحات في نهاية الاجتماع مع رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي، الأربعاء، ذكر رئيس الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) ماوريتسيو لانديني، أنه طرح على الأول قضية حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين (المسمى باللاتينية: إيوس سولي).

وأضاف لانديني، أنه “عندما نتحدث عن منح الشباب مستقبلًا، وإذا أردنا بناء جوّ من التماسك، فعلينا أن نقول إن الشباب هم أبناء المهاجرين أيضًا، وأن من الضروري أن يتمتع من ولدوا أو درسوا هنا بحقوق المواطنة نفسها مثل أي شخص آخر”.

وخلص رئيس (CGIL) إلى القول، إنه “إذا كان التلاحم هدفًا اليوم، فهذه هي الفرصة لتطبيقه من أجل مواجهة الظرف الصعب الذي نشهده”.