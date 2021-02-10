برلماني في حركة خمس نجوم: غريللو قد يقلب الطاولة على دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – راى برلماني في حركة خمس نجوم، محسوب على التيار الرافض لحكومة يقودها المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي، أن الحركة “ارتكبت خطأين” باستدعاء منسوبيها للتصويت على الحكومة المرتقبة وبتأجيل التصويت نفسه، الذي كان مقررا اليوم وغدا.

وقال عضو مجلس النواب، أندريا كوليتي، لفي تصريح لمجموعة آدنكرونوس الاعلامية الاربعاء : “لا يمكن استشارة قاعدة الحركة بشأن شخصية ماريو دراغي فقط، دون معرفة أي شيء عن فريقه الحكومي وبرنامجه”. وأردف “ولكن تأجيل التصويت كان خطأً استراتيجيًا أيضًا، لأنه محاولة واضحة لتوجيه القاعدة نحو تصويت إيجابي، الأمر الذي أدى إلى نزع شرعية التصويت نفسه”.

ولم يستبعد البرلماني فرضية حدوث انقسام داخلي في الحركة، وقال “يحدث هذا في جميع العائلات السياسية عندما تكون هناك اختلافات واضحة في وجهات النظر”.

وعن تحول موقف مؤسس الحركة، الكوميدي بيبي غريللو، من رفض الى قبول لحكومة على راسها المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي، أجاب كوليتي: “قد يرغب غريللو أيضًا في رؤية أوراق دراغي ثم يقلب الطاولة، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا”. وأضاف “يمكننا أن نتوقع أي شيء منه. لقد كان دائمًا مستقلاً عن مناورات القوى داخل حركة خمس نجوم “.