فون دير لاين تدافع عن سياسة التطعيم الاوروبية المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بركسل- روما –دافعت رئيسة المفوضية الاوروبية، اورسولا فون دير لاين عن سياسة التطعيم الاوروبية المشتركة وابرام الاتفاقات مع الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا باسم الدول الاعضاء.

وقالت فون دير لاين في لمحطة (سكاي نيوز24) الاخبارية الايطالية اليوم الاربعاء : “أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أنه من الصواب أن نتحد معًا كأوروبا في استراتيجية التطعيم الخاصة بنا. تخيلوا ما كان سيحدث لو تمكنت بعض البلدان فقط من الوصول إلى اللقاحات مع استبعاد الدول الاخرى. كان يمكن أن يكون كارثة للسوق الموحدة وتهديدا حقيقيا لوحدة الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي: “إذا كان هناك أي شيء يمكننا تحسينه، فهو أننا ركزنا كثيرًا في البداية على تطوير اللقاحات، وهذا صحيح. لقد كان إنجازًا علميًا عظيمًا، ولكننا نرى الآن أن الزيادة المطردة في الإنتاج الضخم تمثل تحديًا كبيرًا “.

وحول كيفية تسريع عملية التطعيم بشكل أكبر، قالت فون دير لاين “نحتاج إلى إنشاء سلسلة إمداد مستقرة ولدينا المكوّنات الكافية لإنتاج ملايين اللقاحات. وهنا، دعم هذا القطاع ضروري لتحقيق هدفنا”. وأردفت “ثم هناك نقطة ثانية يمكننا تحسينها، وهي تكمن في عملية الترخيص. أعتقد أننا كنا محقين تمامًا في طلب فحص طلبات الترخيص للتسويق” بدلا من الموافقة على الاستخدام الطارئ “لأن المواطنين بحاجة إلى التأكد من أن اللقاحات ليست فعالة فحسب، بل آمنة أيضًا. ومع ذلك، يمكننا تسريع عملية الترخيص”.