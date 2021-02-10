ايطاليا: 336 وفاة جديدة بكورونا وحوالي 13 ألف اصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الاربعاء تسجيل 12956 إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و336 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

بالوفيات المعلنة مساء اليوم يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 92338 وفاة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالجائحة.

معدل الحالات الايجابية يبلغ 4.2% (أمس 3.9%) ، ما يعني 42 اصابة في كل 1000 اختبار للفحص عن الفيروس.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة، انخفض عدد الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة، حيث يتواجد فيها اليوم 2128 مريضًا ، أي 15 أقل من أمس.

وتماثل في غضون الـ24 ساعة الماضية 16467 للشفاء من الوباء ليصل اجمالي المتعافين الى مليونين و165 آلفا و817.

الحصيلة التراكمية للمصابين بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و668 ألفا و266.