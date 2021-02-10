بوريل يلتقي وزير الخارجية البحريني في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استعرض الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في لقاء اليوم في بروكسل مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والبحرين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت مذكرة صدرت عن المفوضية الاوروبية في بروكسل، الى أن اللقاء شهد توقيع بوريل وضيفه البحريني “اتفاقية تعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) ووزارة الخارجية بمملكة البحرين”، ستوفر “إطارًا مؤسسيًا للحوار السياسي والتعاون في مجالات مثل التجارة والبحث والابتكار والطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة”.

كما يتطلع الجانبان-حسب المذكرة- إلى عقد أول اجتماع لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي والبحرين في وقت لاحق من هذا العام ، من أجل استكشاف إمكانيات التعاون الثنائي بشكل أكبر، بما في ذلك دعم جهود التنويع الاقتصادي في البحرين.

وخلال اللقاء، جرى “التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية ، حيث ستعقد الجولة الخامسة لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان قريباً مما يتيح فرصة أخرى للانخراط في هذا المجال”.

كما أتاح اجتماع اليوم فرصة لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، حيث رحب بوريل ووزير الخارجية بـ”الاختراقات الأخيرة بشأن تطبيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مع إسرائيل”، وأعربا عن أملهما بأن تسهم هذه التطورات الإيجابية في بناء زخم “لخفض التصعيد والحوار وبناء الثقة في الخليج وفي عملية السلام في الشرق الأوسط”.