الاتحاد الاوروبي يرحب بالحكومة السودانية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي مساء الاربعاء عن ترحيبه بأداء الحكومة السودانية الجديدة والاعضاء الجدد للمجلس السيادي الانتقالي اليمين الدستورية، حسيما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام مع الحركات المسلحة.

وحث الاتحاد الاوروبي في بيان، الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان على “تسريع أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام”. وشدد على أن هذه المسائل “تتطلب من مختلف الفصائل السياسية السودانية العمل معًا بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني، الذي يعاني بشدة من الوضع الاقتصادي المتردي والمتدهور”.

ورأى التكتل الأوروبي الموحد أنه من الضروري تسريع التوصل إلى اتفاق سياسي بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي، مجددا “الاستمرار في دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد ، والذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر”.