حركة خمس نجوم تسعى لـ”تعجيل” تصويت منتسبيها على حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اسفرت “مكالمة هاتفية” بين رئيس الوزراء الايطالي المكلف، ماريو دراغي ومؤسس حركة خمس نجوم، الكوميدي بيبي غريللو عن “تسريع” اجراء التصويت الالكتروني لناشطي الحركة لابداء رأيهم عن حكومة الاول والذي تم تأجيل موعده في وقت سابق، حسبما أفادت مصادر متابعة للمشاورات السياسية.

ووفق مصادر في الحركة، سيبدأ تصويت المنتسبين على حكومة دراغي عبر منصة “روسو” الرقمية مساء اليوم أو صباح غد ويستمر لمدة 24 ساعة. التصويت يتضمن ثلاثة خيارات: القبول، الرفض والامتناع عن التصويت.

ويسعى رئيس الوزراء المكلف الى تسريع عملية تشكيل الجهازي التنفيذي الجديد ولقاء رئيس الجمهورية بنهاية الاسبوع الجاري لسحب التحفظ على تكليفه رئيسا للوزراء.

وكان غريللو قد دعا دراغي لاستحداث “وزارة كبرى للتحول البيئي”، في حكومته القادمة تمزج بين قطاعات التنمية الاقتصادية والبيئة والطاقة، على غرار تلك الفرنسية التي أنشأها الرئيس ايمانويل ماكرون.

ووفق رئيسة الفرع الايطالي للصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، دوناتيلا بيانكي، فإن رئيس الوزراء المكلف وافق على الاقتراح. وقالت بيانكي، في نهاية اجتماع وفد دعاة حماية البيئة مع دراغي: “النبأ السار هو أنه ستكون هناك وزارة للتحول البيئي”.