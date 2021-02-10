ميلوني: حديث سالفيني عن دعم يمين-الوسط لحكومة دراغي “زلة لسان”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) اليميني، جورجا ميلوني بـ”زلة لسان” تصريح الامين العام لحزب الرابطة، ماتيو سالفيني، عن توحد يمين-الوسط في دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف، ماريو دراغي.

وقالت ميلوني في تصريح لقناة التلفزة العامة الثالثة مساء الاربعاء “هل تحدث سالفيني نيابة عن يمين-الوسط؟ أنا أعتبرها زلة لسان … من الواضح أنه يعرف أن يمين-الوسط ليس محصورًا في أولئك الذين اختاروا العودة إلى الحكم مع الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم”.

وأضافت، في اشارة الى انتمائها لصف المعارصة للحكومة المرتقبة، “هناك أيضًا خيار المعارضة المتعاونة وأعتقد أن يمين-الوسط سيبقى متراصا، وعندما تعود الديمقراطية إلى إيطاليا، سنحكمها معًا”.