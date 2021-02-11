دبلوماسي غربي: بايدن لن يعين مبعوثا للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال دبلوماسي غربي رفيع لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسارع الى تعيين مبعوثا خاصا للسلام الفلسطيني- الإسرائيلي، وإنما سيعمل بداية على إعادة بناء الثقة بين الإدارة الأمريكية والفلسطينيين من جهة وبين الإسرائيليين والفلسطينيين من جهة اخرى.

وأشار الدبلوماسي، الذي التقى مؤخرا طاقم الرئيس الأمريكي، “خلافا للرؤساء الأمريكيين السابقين، فإن بايدن لن يسارع الى تعيين مبعوثا خاصا لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهو يرى ان الفجوات ما بين المواقف الفلسطينية-الإسرائيلية واسعة جدا وإن الحديث عن عملية سلام تفضي إلى اتفاق هو أمر بعيد المنال في ظل المعطيات الحالية”.

وأضاف الدبلوماسي، الذي رفض الكشف عن اسمه، “الرئيس الأمريكي يعتقد أنه ينبغي الانتظار الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس/آذار والانتخابات الفلسطينية التي ستبدأ في مايو/آيار وتنتهي اواخر أغسطس/آب”.

ولفت إلى أنه “من الواضح أن الكنيست الإسرائيلي سيغلب عليه اليمين الإسرائيلي وإن السلام مع الفلسطينيين ليس مدرجا كأحد المواضيع، حتى الهامشية، بالانتخابات الإسرائيلية ولذلك فإن الحديث عن طرح خطة للسلام سيكون مغامرة مصيرها الفشل”.

وقال: “الوضع المفضل للرئيس الأمريكي وطاقمه هو ان يأتي اليه الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بخطة أو اتفاق، على غرار ما حدث في اتفاق اوسلو، وعندها سيكون أكثر من سعيد للتدخل ولكن يبدوا أن هذا الأمر غير واقعي الان”.

وأشار الدبلوماسي الى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعمل بداية على إعادة بناء الثقة بين الإدارة الأمريكية والفلسطينيين من جهة وبين الإسرائيليين والفلسطينيين من جهة اخرى.

وقال: “ستعمل الإدارة الجديدة على ترميم علاقاتها مع الفلسطينيين بعد أن تسببت الإدارة الأمريكية السابقة بإلحاق ضرر فادح بها”.

وأضاف: “بدأت الإدارة الأمريكية بالاتصال مع السلطة الفلسطينية وجرى الحديث عن عدد من القضايا من أجل استئناف العلاقات الثنائية بينها حديث عن إعادة السماح بفتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وتعيين قنصل أمريكي عام بالقدس الشرقية ضمن مهمة منفصلة عن السفير”.

وتابع: “اعلنت اللإدارة الأمريكية عزمها إعادة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بما في ذلك لوكالة (الأونروا) وسيجري الاعلان عن ذلك على الأرجح بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

ولفت في هذا السياق الى الإتصالات التي جرت بين مسؤولين فلسطينيين كبار، على رأسهم رئيس الوزراء د.محمد إشتية، ومسؤول الملف الفلسطيني-الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكي هادي عمرو.

وأشار الدبلوماسي الغربي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الى انه بموازاة ذلك ستعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو على الأقل منع تفجر الأمور بين الطرفين.

وقال “في هذا السياق فإن الإدارة الأمريكية ستعمل على مسارين متوازيين الأول وهو مواصلة دعوة إسرائيل للإمتناع عن الخطوات التي من شأنها تقويض حل الدولتين، الذي تعتبره الإدارة الحالية الحل الوحيد القابل للحياة، من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والضم”.

وأضاف: “أما الثاني فهو أن تعمل السلطة الفلسطينية على التأكد من عدم وجود تحريض وأن تعمل على حل إشكالية تقديم رواتب للمعتقلين عبر تحويلها الى مساعدات إجتماعية بحسب حالة كل معتقل على حدا وليس عدد سنوات اعتقاله كما هو مطبق الآن”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن “الإدارة الحالية تدعم اتفاقيات تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل ولكنها في الوقت ذاته تعتقد أن هذا اولا لا يجب أن يكون على حساب الفلسطينيين وثانيا إنه يجب ان يكون في سياق المسار الأوسع الذي يهدف الى مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصل الى اتفاق حول تطبيق حل الدولتين”.