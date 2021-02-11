رئيس أساقفة كانتربري: علمنا الوباء أننا نعتمد على الآخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي عن اقتناعه بأن “أهم شيء علمنا إياه وباء كوفيد 19، هو مدى اعتمادنا على بعضنا البعض”، فضلا عن “أهمية الصداقة والتواصل الإنساني”.

وفي مقابلة مع صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، الأربعاء، أضاف ويلبي، أن “هذه هي الحال مع التطعيم أيضًا، فلن يكون أحد في مأمن إن لم يتم ضمان الأمان للجميع”. وأردف “أنا مقتنع بأن اللقاحات هي الرد على صلواتنا ودليل للرجاء، ثمرة وعد الله لنا بأن النور سيهزم الظلام”.

وقال الزعيم الديني: “لقد تلقيت اللقاح أنا أيضًا لأنني قسيس متطوع في مستشفى سانت توماس، وأشجع الجميع على القيام بذلك بأسرع وقت ممكن. تذكرنا اللقاحات أننا بحاجة إلى التأكد من أن جيراننا في بقية العالم، الذين يعيشون في حالة ضعف، يحق لهم هم أيضًا الحصول على هذا الدواء بأسرع ما يمكن”.

ورأى الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية، أن “حالة الإغلاق الثالثة في إنجلترا هذه، هي الأصعب على الإطلاق. فإن التغيير الذي نمرّ به يقوض كل ما لدينا من يقين، وأنا أشجع أي شخص يشعر بالعجز عن التحمل، على التحدث الى صديق أو قريب أو محترف من ذوي الخبرة في ديناميات العلاقات”.

وخلص ويلبي الى القول: “أنا شخصياً، يساعدني كثيراً أن أخرج وأمارس بعض الرياضة في الهواء الطلق”، وكذلك “أن أتحدث إلى الله من خلال الصلاة وأخبره بمخاوفي أيضاً”.