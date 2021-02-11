جينتيلوني: سنسرِّع الحوار مع حكومة إيطاليا الجديدة حول خطة التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، إنه “يجب تسريع الحوار بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية بشأن خطة التعافي الوطنية والقدرة على الصمود بمجرد تولي السلطة التنفيذية الجديدة مهامها في روما”.

وأشار جينتيلوني في مؤتمر صحفي بالفيديو في بروكسل، الخميس، الى أن “القرار بشأن خطة التعافي والمرونة الإيطالية ليس متروكًا لنا، بل للسلطات وللحكومة الإيطالية، عندما تتولى منصبها”.

وذكر المفوض الأوروبي، أنه “بالتأكيد، أشرنا في الأسابيع الأخيرة من ناحية إلى أن المسودات الأولى لخطة التعافي الإيطالية تسير عمومًا في الاتجاه الذي تريده المفوضية، ومن ناحية أخرى، أن هناك عدة نقاط يجب العمل عليها”.

وأردف “أنا متأكد من أننا سنستأنف العمل بكثافة كبيرة مع السلطات الإيطالية، في حوار استمر دائمًا في الأشهر الأخيرة، والذي يحتاج بطبيعة الحال إلى التعجيل مع الحكومة الجديدة”، فـ”من المهم جدًا أن تسير الحكومة التي سيتم تشكيلها، إذا حظيت بثقة البرلمان، في الاتجاه الصحيح، فيما يتعلق بخطة التعافي والقدرة على الصمود، الضروريتين للحصول على موارد صندوق التعافي، وهي قلب خطة (الجيل القادم) للاتحاد الأوروبي”.

وخلص جينتيلوني الى القول، إن “لدي ثقة تامة بأن خبرة، أفكار ومهارات رئيس الوزراء المكلف (ماريو دراغي) من شأنها أن تسهم بالتأكيد في قيام حكومة كفوءة ومؤيدة لأوروبا”.