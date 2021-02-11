التحقيق مع إسرائيليين بشبهة إنتاج وبيع صواريخ لدولة اسيوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الأمن الإسرائيلي إنه حقق في الأشهر الأخيرة مع 20 إسرائيليا بشبهة تطوير وإنتاج وإجراء تجارب وبيع صواريخ لدولة في آسيا بشكل مناف للقانون.

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيليين في بيان: “تم في الأشهر الأخيرة التحقيق مع أكثر من 20 مواطنا، بما فيهم متقاعدون من مجال الصناعة الامنية، للاشتباه بهم بارتكاب جرائم ومخالفات ضد أمن الدولة، ومخالفات بموجب قانون مراقبة الصادرات الامنية، وجرائم ومخالفات غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية”.

وأضاف البيان: “كشف التحقيق أن المشتبه بهم انخرطوا بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وإجراء تجارب وبيع صواريخ لدولة في آسيا بشكل مناف للقانون”.

وأشار إلى أنه “في اطار التحقيق تبين أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات للعمل من جهات في تلك الدولة بالمقابل لتلقي مبالغ نقدية طائلة وفوائد اخرى”.

وقال “تبين خلال التحقيق ايضًا أنه ربطت علاقات بين المشتبه بهم وجهات في احدى الدولة الاسيوية، اديرت بشكل سري بما في ذلك محاولة اخفاء الجهة التي اعدت اليها هذه الصواريخ”.

وأضاف “كشف هذا التحقيق ايضا عن قدر كبير من المعلومات حول أساليب وسبل عمل تلك الأطراف الأجنبية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام تقنيات الإخفاء والسرية في تنفيذ الصفقات وتحويل المقابل لعقدها”.

وتابع الأمن العام الإسرائيلي: “يجسد هذا الملف قدر الضرر المحتمل للأمن القومي من خلال الصفقات غير القانونية التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون مع جهات اجنبية وأيضا القلق من وصول هذه التكنولوجيا إلى دول معادية لإسرائيل”.