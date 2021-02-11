منتسبو حركة خمس نجوم يصوتون اليوم لحسم الموقف من حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد الرئيس السياسي المؤقت لحركة خمس نجوم الايطالية، فيتو كريمي على ان التصويت الالكتروني لمنتسبي الحركة اليوم الخميس سيكون الوحيد على حكومة رئيس الوزراء المكلف، ماريو دراغي.

واكد كريمي عدم وجود خيار ثالث للتصويت عليه، وقال إذا “صوتت الغالبية بـ نعم، فسوف ندعم هذه الحكومة ، وإذا صوتت بـ لا، فلن ندعمها”.

وعلى منتسبي حركة خمس نجوم الاجابة، بـ نعم أو لا، على السؤال التالي، “هل توافق على أن تدعم الحركة حكومة تكنوقراط-سياسية، تتضمن (استحداث) وزارة كبرى للتحول البيئي وتدافع عن المكتسبات الرئيسية التي حققتها الحركة، مع قوى سياسية أخرى يحددها رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي؟”.

ويستمر التصويت على منصة (روسو) الإلكترونية المتعاونة مع خمس نجوم من العاشرة من صباح اليوم الخميس الى السادسة مساء.