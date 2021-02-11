ايطاليا: 391 حالة وفاة بكورونا واكثر من 15 ألف اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الخميس تسجيل 15146 إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و391 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

بالوفيات المعلنة مساء اليوم يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 92729 وفاة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالجائحة.

معدل الحالات الايجابية يبلغ اليوم 5.1% ، مسجلا ارتفاعا عن 3.9% المعلنة أمس ، ما يعني تسجيل 51 اصابة في كل 1000 اختبار للفحص عن الفيروس.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة، انخفض عدد الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة الى 2126 ، بعد ان غادرها مريضان.

وتماثل في غضون الـ24 ساعة الماضية 19838 للشفاء من الوباء ليصل اجمالي المتعافين الى مليونين و185 آلفا و655.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و683 ألفا و403.