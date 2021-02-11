مروان البرغوثي يدعو لانجاز قائمة واحدة موحدة لـ”فتح”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-حث عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مروان البرغوثي على انجاز قائمة واحدة موحدة للحركة للانتخابات التشريعية القادمة “بعيداً عن الاقصاء أو التهميش”.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ “قمت بزيارة الأخ القائد مروان البرغوثي حاملا له رسالة وتحية من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح”.

وكانت إسرائيل سمحت اليوم للشيخ بزيارة البرغوثي في سجن “هداريم” الإسرائيلي.

وقال الشيخ “تناولنا المستجدات السياسية الدولية والاقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وجرى دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني”.

وأضاف “أكد الأخ مروان على ترحيبه بالقرار التاريخي باجراء الانتخابات ، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة ، ووجه التحية لشعبنا العظيم في كل مكان داعياً لأوسع مشاركة في الانتخابات باعتبارها خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها قانون الانتصار ، وتمثل الانتخابات حجر الزاوية في اعادة بناء وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي تعددي”.

وتابع الشيخ ” كما أكد (البرغوثي) على أهمية التلاحم الوطني والفتحاوي في هذه المعركة الديمقراطية، وضرورة العلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والأنانية وانجاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح بعيداً عن الاقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح شعبنا جغرافياً وجيلياً وتمثل المرأة والشباب والمهنيين والاكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمناضلين والأسرى المحررين، والدعوة الى الدخول في حوار أخوي صادق ومسؤول على مستوى الحركة وانخراط الجميع فيه بما يكفل وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح”.