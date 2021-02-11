سالفيني: أتمنى ولادة الحكومة الجديدة بنهاية هذا الأسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعرب زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الخميس عن الرغبة في ولادة حكومة رئيس الوزراء المكلف، ماريو دراغي بنهاية الاسبوع الجاري.

وقال سالفيني في تصريحات اذاعية “لقد وضعنا انفسنا رهن دراغي دون إملاءات، بينما تطالب حركة 5 نجوم، من بين أمور أخرى، بوزارة متوقعة اصلا وهي وزارة التحول البيئي”.

واردف سالفيني “نأمل أن تولد الحكومة في وقت مبكر، الجمعة أو السبت أو الأحد. لقد استقال وزراء (حزب) رينزي يوم 13 كانون الثاني/يناير الماضي والبرلمان متوقف عن اداء مهامه منذ شهر”.

وسوف تحدد حركة 5 نجوم موقفها من دراغي والاحزاب الداعمة لحكومته في تصويت الكتروني لمنتسبيها سوف يتم الاعلان عن نتيجته مساء اليوم.