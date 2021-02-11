رغم مؤشرات الانقسام الداخلي، خمس نجوم تدافع عن نتيجة تصويت ناشطيها على حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع الرئيس السياسي المؤقت لحركة خمس نجوم، فيتو كريمي، عن نتيجة التصويت الالكتروني لمنتسبي الحركة على حكومة رئيس الوزراء المكلف، ماريو دراغي، والتي أظهرت انقساما داخليا، حيث أبدى 59% منهم فقط دعمهم للحكومة.

وقال كريمي “انها النتيجة القصوى التي يمكن تحقيقها عندما تعطي قوة سياسية الكلمة لمنتسبيها”، في أول تعليق على نتيجة التصويت على منصة (روسو).

وكان معظم قادة الحركة، وعلى راسهم مؤسسها بيبي غريللو، قد اعربوا عن حماسهم لحكومة بقيادة دراغي.

ويحظى دراغي بدعم واسع من قادة أحزاب اخرى حسب ما جاء في تصريحاتهم، ولكن مساندة الغالبية الضئيلة نوعا التي اظهرها تصويت منتسبي حركة خمس نجوم ستؤثر على ثقلها في الجهاز التفيذي القادم، على الرغم من انها الكيان السياسي الاكبر تمثيلا في البرلمان الحالي.