سالفيني: لا نطلب من دراغي أي شيء إلا تسريع الأمور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني أنه لم نطلب من رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي أي شيء، إلا تسريع الأمور لتشكيل الحكومة.

وفي حديث للصحافيين أمام مقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما)، قال سالفيني: “إننا ننتظر بدء العمل على أحر من الجمر”، مبينا أن “أولويات الرابطة ليست الوزارات بل المدرسة، العمل ومواجهة جائحة كوفيد”.

وأضاف السيناتور المعارض مشيرًا إلى حكومة دراغي المقبلة، أنه “لم نوصِ بأي شيء، ولا حتى قائمة مختصرة بالأسماء، ولم يتم تمرير أي قصاصة ورق إلى دراغي، بل نريد أن نبدأ بالعمل، الذي توقف منذ شهر بسبب هذه الأزمة”.