رينزي: الثقة بحكومة دراغي ستعيد الاستثمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب زعيم تيار (إيطاليا حيّة) ماتيو رينزي عن اقتناعه بأن الثقة بحكومة رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي، ستعيد الاستثمارات في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) الجمعة، “أعتقد أن من الواضح الآن كيف أن بداية الأزمة قد ساعد بلدنا بالفعل في تشكيل حكومة أفضل. لم نكن نريد مزيداً من المقاعد، بل إعطاء مزيد من الجودة لعمل المسؤول التنفيذي فقط”.

وأشار رينزي الى أن “دراغي لم يؤد اليمين الدستورية بعد، وها هي قيمة أسهم الشركات في البورصة تساوي بالفعل 10٪ أكثر مما كانت عليه الأسبوع الماضي”. وأردف “أنا متأكد من أن التأثيرات ستصل قريبًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا”.

وقال رينزي، “إنني أطلق على هذا الأمر اسم: تأثير الثقة”. فـ”عندما تضع الأشخاص الأكفاء في المكان المناسب، تتغير الأشياء. أنا فخور وسعيد لأجل بلدي”. واختتم مشيرا الى أن “مكانة (إيطاليا حية) ستكون أقل في الحكومة، لكن بالمقابل، ستكون مكانة بلادنا أكبر في العالم”.