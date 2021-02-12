إيطاليا: ارتفاع مؤشر انتشار عدوى كوفيد إلى 0.95

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ علمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية أن مؤشر (Rt) الخاص بانتشار وباء كوفيد 19 في البلاد، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية طبقا لمرسوم رئيس الوزراء، قد ارتفع إلى 0.95.

وذكرت مصادر صحية في نهاية اجتماع غرفة التحكم بشأن حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، الجمعة، أن مؤشر (Rt) كان قد توقف الأسبوع الماضي عند 0.84. وفقًا لمسودة تقرير المعهد العالي للصحة ـ وزارة الصحة، الخاص بالفترة من 1 ـ 7 شباط/فبراير”.

وأوضحت أنه “مع تحديث المعطيات حتى 10 شباط/فبراير، فإن مؤشر (Rt) كان يشير الى نسبة تتجاوز درجة الـ1 في 7 من مقاطعات البلاد”.

وأشارت المصادر الى أنه “بالنسبة للأسبوع الثاني للشهر الجاري، هناك مؤشرات لوجود اتجاه معاكس”، حيث “يتباطأ الانخفاض في مجال الحالات الجديدة، وهناك خطر حدوث زيادة سريعة جديدة على نطاق واسع”.

وخلصت المصادر الى القول إنه “في خريطة انتشار الوباء في إيطاليا، تعتبر مقاطعتي أومبريا (وسط) وبولتسانو (شمال) في خطر كبير”، وأن “هناك 10 أقاليم متوسطة الخطورة و9 منخفضة الخطورة”.