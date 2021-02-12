إيطاليا: 13908 إصابة بكوفيد و316 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تم تسجيل 13908 إصابة بفيروس كورونا اليوم في إيطاليا، بحسب بيانات نشرة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة.

وقالت النشرة الصحية إنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 316 حالة وفاة أخرى”، لـ”يرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 93045 شخصاً”، منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19.

وأشارت الوزارة الى أنه “تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إجراء 305,619 تحليل كشف عن العدوى، بمؤشر إيجابي بلغت نسبته 4.55٪”، بينما “عدد المرضى المقبولين في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات 2095 مريضا”، وهم “بانخفاض بحاصل 31 شخصاً”.

من جانبه، أعلن الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (Fnomceo) عن ارتفاع عدد الأطباء الذين قضوا في البلاد خلال انتشار جائحة كوفيد 19 إلى 313 شخصاً”، مبينا في قائمة الضحايا التي يقوم بتحديثها، أن”الدكتورة أورنيللا بوكسيدّو، ممارسة عامة متقاعدة، التي كانت تعمل بشكل مستقل، هي آخر ضحية يتم تذكرها”.