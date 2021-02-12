منظمة إنسانية: 30 مهاجرا على متن قارب في المياه المالطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إن “هناك قارب مهاجرين معرض لخطر إعادته الى ليبيا من قبل ما يسمى بحرس السواحل الليبي، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وكتبت منظمة (Sea Watch) غير الحكومية الألمانية على منصة (تويتر) الجمعة، موضحة أن “طائرتنا (Seabird) رصدت قاربًا صغيرًا على متنه حوالي 30 شخصًا في منطقة البحث والانقاذ المالطية”

وأوضحت المنظمة، أن “زورق الدورية الليبية فزان، الذي دخل الى منطقة البحث والإنقاذ المالطية، يتجه نحو القارب”، مضيفة أن “السفينتين التجاريتين (Asalet) و(Vos Triton) تبحران على بعد أميال قليلة عن القارب المعرض للخطر”.

وخلصت منظمة (Sea Watch) الى الدعوة لـ”التدخل لجلب هؤلاء الناس إلى ملاذ آمن”.