إيطاليا: دراغي يصعد الى قصر الرئاسة تمام السابعة مساءً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية إن الرئيس سيرجو ماتّاريلا، سيستقبل اليوم عند تمام الساعة السابعة مساء، في مبنى الرئاسة، قصر (كويرينالي)، رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي”، لحل عقدة الصمت وتقديم قائمة وزراء حكومته الجديدة.

وأعلن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية أن غرفة الصحافة المنشأة في صالة الإحتفالات الكبرى، ستفتح لاستقبال الصحافيين ابتداءً من الساعة السادسة مساء، لإنتظار الندوة التي تعقب الإجتماع.

هذا ولا يزال الغموض التام يخيّم على قائمة أسماء الوزراء في الحكومة الوليدة، إلا أنه وفقا لبعض التسريبات، فإن عالم الفيزياء روبيرتو تشينغولاني قد يحظى بوزارة التحول البيئي.