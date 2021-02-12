إيطاليا: 17.8٪ من إصابات كوفيد تعزى للسلالة الإنجليزية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 17.8٪ من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تعزى الى السلالة الإنجليزية، المعروفة بسرعة العدوى.

ووفقًا للنتائج الأولية لـ”المسح السريع” الذي أجراه المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، فإنه “على المستوى الوطني، يصل تقدير انتشار ما تسمى السلالة الإنجليزية لفيروس سارس ـ كوف ـ 2 الى نسبة 17.8%”.

وقال المعهد العالي للصحة في مذكرة التحقيق الذي أجراه بالتعاون مع المختبرات الإقليمية، أنه “طُلب من مختبرات الأقاليم والمقاطعات المستقلة اختيار عينات فرعية من الحالات الإيجابية لكوفيد 19، وتصنيف جينوم الفيروس، وفقًا للإجراءات الموضحة في منشور وزارة الصحة في 8 شباط/فبراير الجاري”.

واشار المعهد الى أن “العينات التي تم تحليلها، في المجموع 852 من 82 مختبراً، كانت قادمة من 16 مقاطعة، والمقسمة على عدد السكان”. واختتم بالقول إن “في إيطاليا، هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد من أصل كل 5، تعزى للسلالة الإنجليزية”.