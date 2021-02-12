وزراء حكومة ماريو دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن رئيس الوزراء الإيطالي المكلف ماريو دراغي قائمة أسماء وزراء حكومته، الذين تم اختيارهم بالتشاور مع التيارات السياسية في البلاد.

وقد ثبت دراغي بمناصبهم، كل من وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، الصحة روبيرتو سبيرانتسا، الدفاع لورينتزو غويريني، الثقافة داريو فرانشيسكيني والعلاقات مع البرلمان فيديريكو دينكاه.

بينما اختار جانكارلو جورجيتّي وزيراً للتنمية الاقتصادية، مارتا كرتابيا وزيرة للعدل، روبرتو تشينغولاني وزير التحول البيئي؛ ستيفانو باتوانيللي وزير السياسات الزراعية، أندريا أورلاندو وزير العمل، فيتّوريو كولاو وزير التحول الرقمي، انريكو جوفانّيني وزير النقل، باتريتسيو بيانكي وزير التربية والتعليم. إلينا بونيتّي وزيرة الأسرة، ماريا كريستينا ميسّا وزيرة التعليم العالي. ريناتو برونيتّا وزير الإدارة العامة، ماريا إيلينا جيلميني وزيرة الحكم الذاتي؛ مارا كارفانيا للجنوب والتلاحم الإقليمي، فابيانا دادوني وزيرة السياسات الشبابية، إيريكا ستيفاني وزيرة شؤون المعاقين وماسيمو غاراڤاليا وزير السياحة.