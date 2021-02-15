جينتيلوني: اللقاحات اساسية للعودة للنمو في النصف الثاني من العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني على أهمية تسريع حملات التطعيم في دول الاتحاد للحاق بالولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة.

وقال جينتيلوني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الاثنين: “بالطبع، اللقاحات ستكون حاسمة، لأن توقعاتنا ترى عودة الاقتصادات الاوروبية للنمو في النصف الثاني من العام. الحالي وهذا مرتبط بتوفير اللقاحات”.

وأشار الى ان الجهاز التنفيذي الاوروبي يتوقع “نموا بنسبة 3.8% هذا العام والعام المقبل، ولكن على أساس أنه سيتم تخفيف إجراءات الاحتواء، والتي لا تزال سارية في الأشهر المقبلة، بفضل اللقاحات”.

وأضاف جينتيلوني: “لدينا هدف صعب للغاية، وهو تلقيح 70% من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف. لقد واجهتنا بعض المشكلات في القدرة الإنتاجية لبعض اللقاحات ونعمل على تجاوزها. لقد وزعنا حتى الآن 33 مليون جرعة، لكننا بالطبع بحاجة إلى بذل المزيد في الأسابيع المقبلة”.