ايطاليا: 258 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل 7351 اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الاثنين بتسجيل 7351 إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و258 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

بالوفيات المعلنة مساء اليوم يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 93835 وفاة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالجائحة.

معدل الحالات الايجابية يبلغ اليوم 4.1% ، متراجعا عن الـ 5.3% المعلن أمس ، ما يعني تسجيل 41 اصابة في كل 1000 اختبار للفحص عن الفيروس.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة، زاد عدد الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة الى 2089 ، بعد ان وصل اليها 4 مرضى جدد بين أمس واليوم.

وتماثل في غضون الـ24 ساعة الماضية 11771 للشفاء من الوباء ليصل اجمالي المتعافين الى مليونين و237 آلفا و290.

وحسب وزارة الصحة، تراجعت الحالات الايجابية النشطة لأول مرة في إيطاليا منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تحت سقف الـ400 الفا، حيث يقدر مجموعها الآن 398098.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و729 ألفا و233.