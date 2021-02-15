كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي السابق، جوزيبي كونتي اليوم الاثنين أنه سيعود الى التدريس بكلية القانون في جامعة فلورنسا بعد انتهاء اذن الاجازة الممنوح له من الجامعة خلال رئاسته للحكومتين السابقتين، الاولى في ائتلاف بين حزب الرابطة اليميني وحركة خمس نجوم والثانية بين الحركة والحزب الديمقراطي وأحزب صغيرة اخرى.

وقال كونتي، المقرب من خمس نجوم، في تصريح لموقع صحيفة (ال فاتو كوتيديانو) الالكتروني، “مستقبلي القريب هو العودة إلى فلورنسا، كأستاذ في الجامعة”. وأضاف، في معرض اجابته على سؤال حول مستقبله السياسي: “هناك طرق عديدة للمشاركة في الحياة السياسية سنناقشها مع الأصدقاء (في حركة خمس نجوم) ورفقاء الدرب” في الحزب الديمقراطي.