وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع إدخال لقاح كورونا لقطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة إن السلطات الإسرائيلية منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة.

وأضافت الوزيرة أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية”.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه “جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها”.

وأضافت، في بيان صحفي، أن “هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد- 19، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ”.

وشددت الكيلة على أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال المطاعيم بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.