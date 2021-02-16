الجنرال غراتسيانو: الوجود الروسي والتركي في ليبيا يشكل مشكلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، كلاوديو غراتسيانو الاوضاع في ليبيا وفي الرقعة الممتدة من وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى شرقه ​​والساحل وخليج عدن والقرن الأفريقي بأنها “مدعاة للقلق”. وقال في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) “نشهد عددًا من الأزمات الملحة حولنا لم نراها منذ عقود”.

واشار، رئيس هيئة الاركان الايطالية السابق، الى أنه في ليبيا على وجه الخصوص، فإن “الجهات الفاعلة الحكومية مثل روسيا وتركيا، التي تعمل خارج إطار العلاقات الدولية وخارج قرارات مجلس الأمن الدولي، تشكل مشكلة”.

وفيما يتعلق بأوروبا ، يرى غراتسيانو أن الاتحاد الأوروبي “أضاع في الماضي فرصة أن يكون أكثر حضورا وأكثر حزما وفاعلية في السيناريو الليبي” الذي يخوض أزمة منذ عشر سنوات بعد سقوط نظام القذافي. وقال “لقد عايشت هذه الأزمة منذ ولادتها في عام 2011 كنتيجة (لثورات) الربيع العربي. أزمة عامة أحدثت تغييرات قوية، حتى في حلف شمال الاطلسي”. وأضاف “إنها الازمة الأخطر لأنها مرتبطة بأزمة أكثر شمولا في منطقة الساحل والتي تضغط بصورة مباشرة على الوضع في ليبيا”.

واعتبر الجنرال غراتسيانو ان “أوروبا اخفقت حينها وفي الوقت الذي كان مناسبا، في توفير استجابة داعمة لعملية بناء السلام في ليبيا بوسعها تجنب التدخلات الخارجية. الفراغ الذي تركه المجتمع الدولي ملأته جهات فاعلة مثل تركيا وروسيا والتي لم تتبع جميع قواعد المجتمع الدولي وخلقت جمودا في البلاد”.