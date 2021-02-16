لقاءات بين قادة الاحزاب الداعمة لحكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في محاولة لتجنب اشتعال التراشق الاعلامي بين الاحزاب الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراغي، والتي بدأت بوادره حتى قبل نيلها الثقة في البرلمان، شهد مجلس النواب الايطالي لقاءا غير مألوف بين زعيم حزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني والامين العام للحزب الديمقراطي اليساري، نيكولا تزينغاريتي.

وقال سالفيني، الذي أكد حدوث اللقاء بعد أن كشفت عنه بعض وسائل الاعلام، “أنا أستمع الى قادة جميع الأحزاب، من الحزب الديمقراطي إلى حركة خمس نجوم ، من فورتسا إيتاليا إلى رينزي. هناك لحظة تتطلب وضع الأحقاد جانبا وحل مشاكل الصحة ومشاكل العمل وعودة الانشطة المغلقة” بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف سالفيني، في تصريحات اذاعية صباح الثلاثاء “تحدثنا مع سكرتير الحزب الديمقراطي عن العمل، فهناك 140 شركة في أزمة ومتوقفة منذ شهور”. وأضاف، في تلميح الى الحكومة السابقة “لن أعلق على السبب، الذين كانوا قبلنا أوقفوا كل شيء. اذا لم نتدخل في الوقت المناسب من خلال منح الشركات المال لتجنب تسريح العمال، فسوف تحدث فوضى بعد شهر من الآن”.