تسجيل 139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لكورونا بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة تسجيل 139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في عدد من المناطق بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 186 إصابة، منذ بدء رصدها في فلسطين.

وقالت وزيرة الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الإصابات الجديدة سجلت في ضواحي القدس (10)ـ سلفيت (2)، أريحا والأغوار (18)، نابلس (5)، جنين (1)، الخليل (12)، رام الله والبيرة (88).

وأضافت أن “فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصه من المرضى، حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات”.

وتابعت د. الكيلة أن “وزارة الصحة تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب افريقية والبرازيلية”.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن “نتائج الدراسات العلمية، تشير إلى على فعالية اللقاحات العالمية بالحماية من فيروس كورونا والسلالات المتحورة”.