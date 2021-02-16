حزب الرابطة الايطالي ينتقد اتفاقية الاستثمار الاوروبية-الصينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- أبدى حزب الرابطة الايطالي تحفظات على الاتفاقية الشاملة للاستثمار الموقعة مبدئيا بين الاتحاد الاوروبي والصين (Cai)، معربا عن القلق بشأن تداعياتها على اقتصاد التكتل الموحد في ظل أزمة فيروس كورونا.

واشار نواب حزب الرابطة في البرلمان الاوروبي في مذكرة الى انه “على الرغم من نغمات الانتصار الصادرة في بروكسل، إلا أن هناك العديد من الظلال للأسف تحيط باتفاقية الاستثمار الموقعة مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي والصين. نحن لا نخفي القلق بشأن تأثير الاتفاقية على السوق وعلى الاقتصاد الأوروبي، الذي لا يزال يواجه صعوبات، وكذلك على خيارات السياسة الخارجية”.

وأضافت المذكرة “قدمنا ​​ إلى المفوضية الأوروبية طلب احاطة البرلمان لتوضيح بعض النقاط”، من بينها “ما إذا كانت تعتقد أن مفاوضات الاتفاقية الشاملة للاستثمار تستند في الواقع إلى تحسين حاسم في أوضاع حقوق الإنسان في الصين”، كما “نريد أيضًا معرفة ما إذا كانت هناك تقييمات محدثة لتأثير الاتفاقية على المستهلكين والشركات الأوروبية التي تكافح في ظل أزمة غير مسبوقة” بسبب الجائحة. وأضاف البرلمانيون “أخيرًا ، نسأل مفوضية الاتحاد الأوروبي عما إذا كانت قد أخذت في الاعتبار العلاقات الأساسية مع الولايات المتحدة ، بما في ذلك إبلاغ إدارة واشنطن بهذا القرار، وما إذا كانت ترى أنه من المفيد تنسيق قرارات من هذا النوع مع الولايات المتحدة بهذه الأهمية والحساسية”.