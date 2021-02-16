تراجع الصادرات الايطالية بنسبة 9.7% في العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن المعهد الوطني الايطالي للاحصاء (استات) الثلاثاء تراجعا في حجم الصادرات الايطالية في العام الماضي بنسبة 9.7%، وذلك على الرغم من بوادر التعافي السريع في النصف الثاني من العام، بعد الانهيار المسجل في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل بسبب الاغلاق الشامل لتفشي جائحة فيروس كورونا.

وتفيد البيانات، بان الواردات انخفضت بنسبة 12.8% في عام 2020، والتي أرجعت ثلث حجم الانكماش في الصادرات الى انخفاض مبيعات السلع الرأسمالية إلى جميع الأسواق الرئيسية. وسجلت الصادرات الى دول الآسيان والأوبك وفرنسا والمملكة المتحدة التراجع الأكبر، بينما كان الانخفاض محدودا إلى الصين.

واشار تقرير معهد الإحصاء الى أنه “على الرغم من الانكماش الاقتصادي في كانون الاول/ديسمبر 2020، فإن ديناميكيات التصدير في الربع الرابع إيجابية مقارنة بالربع الثالث بزيادة قدرها 3.3%، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مبيعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، بينما زادت الواردات في نفس الفترة بنسبة 4.3%.