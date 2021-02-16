ايطاليا تدين الهجوم الصاروخي على أربيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت إيطاليا على لسان وزارة الخارجية عن ادانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في اقليم كردستان العراقي ليل امس الاثنين وأصاب قاعدة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)، ما أدى إلى مقتل موظف بالقاعدة وإصابة عدد كبير من الجنود والمدنيين.

وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية الى أن “إيطاليا تؤكد التزامها، إلى جانب الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان، بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والالتزام بإعادة الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة بأسرها”.

وأضافت “نعرب عن تضامننا مع أسرة الضحية ونأمل في الشفاء العاجل للمصابين من الهجوم”.

وكانت ايطاليا قد اكدت عدم حدوث إصابات بين جنودها في القاعدة العسكرية للتحالف الدولي.