إسرائيل توافق على إدخال ألف جرعة لقاح كورونا إلى غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على نقل السلطة الفلسطينية دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس وافقا على إدخال 1000 جرعة لقاح إلى قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إنها طلبت من إسرائيل السماح لها بنقل 2000 جرعة لقاح من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد تسلمت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي 10 الاف جرعة لقاح سبوتنيك الروسي.

ومنعت إسرائيل، يوم الأحد، السلطة الفلسطينية من إدخال 2000 جرعة لقاح الى قطاع غزة وسط تنديد فلسطيني واسع.

واعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إنه سيتم قريبا إطلاق حملة التطعيم في الأراضي الفلسطينية بعد تسلم دفعات كبيرة من اللقاح من روسيا وبريطانيا ومنظمة الصحة العالمية.

وكان يمينيون إسرائيليون ضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لمنع إدخال اللقاح إلى غزة لحين انهاء قضية 4 إسرائيليين تقول إنهم محتجزون في غزة منذ العام 2014.