دراغي: فكرتنا الأولى محاربة الوباء وإنقاذ أرواح المواطنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “الفكرة الأولى التي أود مشاطرتها لطلب ثقتكم تتعلق بالواجب الرئيس الذي ندعو إليه جميعًا، وأنا أولاً”، وهو “المسؤولية الوطنية، مكافحة الوباء بجميع الوسائل وصون حياة مواطنينا، خندق نقاتل فيه الفيروس معا، عدو الجميع”.

وفي حديثه بقاعة مجلس الشيوخ قبيل التصويت على الثقة بحكومته، الأربعاء، أضاف دراغي: “قبل أن أوضح برنامجي، أود أن أتحدث عن فكرة أخرى، مشتركة وداعمة لكل من يعانون آثار الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء، أولئك الذين يزاولون الأعمال الأكثر تضررًا أو توقفوا لأسباب صحية”.

وأردف رئيس الحكومة: “نحن نعرف أسبابهم، وإننا ندرك تضحياتهم الهائلة ونشكرهم. نحن ملتزمون بفعل كل شيء حتى يتمكنوا، في أقصر وقت ممكن، من الاعتراف لهم بحقوقهم، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية لمهنهم”.

وأشار رئيس الوزراء في معرض إعلانه برنامج حكومته، إلى أن “جهاز تنفيذي مثل هذا الذي أتشرف برئاسته، يمثل حكومة البلاد بكل بساطة، ولا يحتاج إلى أي صفة أخرى تحدده”.