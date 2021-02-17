رئيس وزراء إيطاليا: لا أويد مبدأ الإخفاق السياسي للحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إنه لا يؤيد مبدأ الإخفاق السياسي للحكومة، وليست هناك خطوات الى الوراء بل خطوة الى الأمام.

وفي حديثه بقاعة مجلس الشيوخ قبيل التصويت على الثقة بحكومته، الأربعاء، أضاف دراغي، أنه وأردف رئيس الحكومة: “قيل وكتب أن هذه الحكومة أصبحت ضرورية بسبب فشل السياسة. اسمحوا لي أن أخالف هذا”.

وتابع: “لا أحد يتراجع خطوة إلى الوراء عن هويته، بل عليه أن يُقدم على خطوة واحدة الى الأمام في محيط جديد واستثنائي من التعاون، استجابة لاحتياجات البلد، ولمواجهة المشاكل اليومية للعائلات والشركات”، فضلا عن أن “يدرك جيدًا أن وقت العمل معًا قد حان، دون تحيز أو تنافس”.

وأكد رئيس الوزراء أنه، “نحن ملتزمون بإبلاغ المواطنين قبل وقت كاف بأي تغييرات في القواعد، وبقدر ما يتوافق مع التطور السريع للوباء”. وأوضح أن “الحكومة ستجري الإصلاحات، لكنها ستتعامل مع حالة الطوارئ أيضًا”.

وذكّر دراغي بأنه “لا يوجد قبل ولا بعد. نحن على دراية بتعاليم كاڤور: الإصلاحات المنجزة في الوقت المناسب، لا تضعف السلطة بل تقويها”. واختتم بالقول: “لكن في هذه الظروف يجب أن نهتم بمن يعانون الآن، أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو أجبروا على إغلاق أعمالهم اليوم”.